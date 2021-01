Zweimal am Tag, frühmorgens und abends, gehen die Brüder dafür, mit Stirnlampen ausgerüstet, zum Wasserfall. „Wir leiten das Bacherl dann dementsprechend um. Wenn es sehr kalt ist, fließt mehr auf den Wasserfall und sorgt für Eis, wenn es wärmer ist, weniger.“ Heuer funktioniere das wunderbar, der Wasserfall ist eindrucksvoll gefroren, „im Vorjahr ging es, wie schon einige Male in den 20 Jahren, leider nicht. Das hat die Natur so ausgerichtet, danach muss sich der Mensch halt richten.“