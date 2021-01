Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel auf Mallorca mitten in der Hauptsaison für 300 Euro pro Person. Gibt’s nicht? Doch. Wer online nach Urlauben schaut, findet Tiefpreis-Schnäppchen wie nie zuvor. Wen wundert’s, dass es so manchen bei diesen Angeboten in den Fingern juckt. Das bemerkt auch Sabine Riedl, Fachgruppenobfrau der Reisebüros NÖ: „Die Österreicher stehen in den Startlöchern.“ Die Nachfrage für die Sommermonate Juni, Juli und August steige.