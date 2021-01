Das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump startet in der zweiten Februarwoche. Das teilte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Freitag mit. Trump wird nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington Aufwiegelung zum Aufstand vorgeworfen. Seine Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen, aber das Verfahren könnte eine lebenslange Ämtersperre auf Bundesebene für ihn bringen.