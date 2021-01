Bei seinem Lieblings-Drive-in auf dem Arenaplatz in Mattersburg war Josef B. – wie schon öfters zuvor – während des Lockdowns vorbeigefahren, um sich eines der Menüs mit nach Hause zu nehmen. „Ein Becher Cola darf da natürlich nicht fehlen“, versichert der sonst mit dem Restaurant immer recht zufriedene Kunde. Doch Zuhause dann der Schreck! Denn am Boden des Cola-Bechers „schepperte es so komisch“. Als Josef B. mit seinem Sohn dem Geräusch auf den Grund ging, entdeckte er die Ursache. Am Boden des Pappbechers schwammen nämlich Teile des Getränkestutzens! Die Gefahr, dass er das Plastik wirklich geschluckt hätte, war nicht gegeben, den ungewöhnlichen Vorfall wollte der 50-Jährige dennoch aufzeigen.