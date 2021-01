Zwei Deckschichten filtern besser

„Wir haben herausgefunden, dass eine FFP2-Maske, wenn man sie auspackt, 94 Prozent Filterkraft besitzt“, bilanziert er. Eine herkömmliche OP- oder Stoffmaske bietet nur 60 Prozent Schutz. Was aber filtert so gut? „Die FFP2-Maske besteht aus zwei Deckschichten. In der Mitte befindet sich eine Schicht Kunstfasern“, erklärt er. Diese wurden „erhitzt und hineingeblasen“, sodass die Fasern willkürlich angeordnet sind. „Das hält viel ab“, sagt er. Oder es befindet sich eine elektrisch geladene Faserschicht in der Mitte. Partikel, die nur mehr in Nanometern – einem Millionstel Millimeter – gemessen werden, kommen nicht durch. Durch die Atemluft wird die Maske feucht, gerade beim Skifahren: „Die innere Faserschicht wird beschädigt, die Filterwirkung fällt bis auf 30 Prozent herab.“