Glücklich sind alle über ihren Nachwuchs – trotz völlig unerwarteter Hindernisse aufgrund der Pandemie. Mitten in den ersten Corona-Lockdown fiel für Sandra Baumann die Geburt ihres Sohnes Lenni im März 2020. Als die Krise unaufhaltsam ihren Lauf genommen hat, folgten Wochen später Manuela Wagner mit ihrer Tochter Amelie (Juli 2020), Tamara Arth mit Leni Rosa (September 2020) und Julia Glatz mit Rosalie (Dezember 2020). Gleich zu Beginn des heurigen Jahres war es für Elisabeth Orscheck und ihren Sohn Luis so weit. Der Kleine hatte am Abend des 1. Jänner das Licht der Welt erblickt und knapp den Titel „Neujahrsbaby“ versäumt. Der Erste in der Runde war Henry, der Nachwuchs von Theresa Arth, bereits im Dezember 2019. Mit Sohn Louis von Jasmin Fritz jetzt im Jänner schloss sich der Kreis. Die Treffen der Jungmamas mit den nötigen Corona-Vorsichtsmaßnahmen gehen weiter.