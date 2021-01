Die jeweils sieben Gramm schweren Ohrhörer sollen sich wahlweise ans Ohr klipsen oder stechen lassen. Die zur gerichteten Schallübertragung benötigte Technik steckt in der Perle, in der Rückseite des Ohrsteckers dagegen die austauschbare Batterie, die bis zu drei Stunden Musikwiedergabe am Stück sowie Telefonate via Bluetooth 5.0 vom iOS- oder Android-Gerät aus ermöglichen soll. Dank eines besonders stromsparenden Ultrasleep-Modus sollen die Ohrringe dabei den ganzen Tag über getragen werden können - dadurch hätten Trägerinnen bei eingehenden Anrufen keinen Stress, erst in der Handtasche nach den Ohrhörern suchen zu müssen.