Es war der letzte Zweier-Bewerb vor dem Weltcup-Abschluss in Innsbruck am kommenden Wochenende. In der Gesamtwertung geht es für die Österreicher um keine Spitzenplätze mehr, nachdem sie den Saisonauftakt in Sigulda mit den ersten vier Rennen Corona-bedingt verpasst hatten. Maier liegt hier auf Platz 15.