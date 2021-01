Nun hat er das Jumbo-Visma-Trainingslager in Spanien verlassen. „Die Frage, was ich selbst will, ob ich überhaupt noch Radprofi sein will, ist immer wieder aufgeploppt bei mir in den letzten Monaten, und ich habe keine Zeit dafür gefunden, sie zu beantworten“, sagte Dumoulin und ergänzte: „Ich wurde immer unglücklicher. Um Antworten auf meine Fragen zu finden, nehme ich jetzt erst mal eine Auszeit.“