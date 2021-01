Rodelunfall in Vögelsberg

Zuletzt war dies am Donnerstagabend in Vögelsberg der Fall, wo ein Rodler gegen einen Laternenmasten geprallt war. Am selben Abend versorgte dann noch ein Bergrettungsnotarzt einen verletzten Skitourengeher in Hochoetz. Der bekam vor Ort eine Schmerztherapie. „Dadurch verhindert man, dass Patienten einen Schock erleiden“, informiert Landesleiter Spiegl.