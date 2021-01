Diese Statistik bereitet Sorgen! Obwohl seit Lockdowns und Home Office viel weniger auf den Straßen los ist, wurden im Vorjahr 1199 Fahrzeuglenker aufgrund von Suchtgift am Steuer angezeigt. Im Jahr 2019 lag die Zahl noch bei 899, 2018 bei 549 und 2016 sogar nur bei 289. „Das bessere technische Equipment der Polizei schlägt sich natürlich in der hohen Registrierung nieder“, analysiert Steinkellner. Drogenlenker haben im Straßenverkehr aufgrund der Beeinträchtigung der Wahrnehmung ein bis zu zehnmal höheres Risiko einen Unfall zu bauen. „Der Einsatz von Drogenvortest-Geräten ist neben gut geschulten Polizisten das wichtigste Präventivmittel, um gegen Drogen am Steuer vorgehen zu können. Wir benötigen weitere legistische Anpassungen, um schlagfertiger vorgehen und so die Verkehrssicherheit stärken zu können“, so Steinkellner abschießend.