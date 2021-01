Bei der Fußball-Klub-WM in Katar dürfen wegen der Coronavirus-Pandemie nur 30 Prozent der möglichen Zahl an Fans ins Stadion. Das teilten die Organisatoren am Samstag in der Hauptstadt Doha mit. Bei dem in zwei Stadien Anfang Februar geplanten Turnier würden Fans „entsprechend der Richtlinien des katarischen Gesundheitsministeriums“ zugelassen, sagte eine Behördensprecherin. Die beiden neuen Stadien bieten eigentlich Platz für jeweils 40.000 Zuschauer.