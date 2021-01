Zu einem Kunden ohne Mund-Nasen-Schutz, einem trotz Lockdown vermeintlich geöffneten Lokal und einem extrem überladenen Auto mussten die Beamten der Stadtpolizei Baden in der vorerst letzten Folge ausrücken. Doch das Quartett um Kommandant-Stellvertreter Sebastian Stockbauer könnte auch weiterhin im Fernsehen zu sehen sein, denn ATV überlegt eine Fortsetzung. 1,5 Millionen Zuseher verfolgten bislang die Einsätze der Uniformierten, der Sender erzielt damit einen Marktanteil von fünf Prozent in der relevanten Zielgruppe. „Wir sind mit der Performance sehr zufrieden, das Format zieht eine wachsende Fangemeinde an“, so ATV-Sprecherin Victoria Abulesz, daher der Wunsch nach einer zweiten Staffel.