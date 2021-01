Samstagmittag am Grazer Freiheitsplatz. Es beginnt langsam zu regnen und die Temperaturen sind recht mild für Jänner, aber trotzdem möchte man sein Quartier nicht unbedingt in einem Zelt im Freien aufschlagen. Doch genau das haben die Aktivistinnen und Aktivisten vor, die hier gerade die Zeltpfosten in den Boden rammen. Sie wollen sogar die Nacht auf Sonntag hier verbringen. „Es geht uns darum, ein Zeichen zu setzen und darauf aufmerksam zu machen, was viele Flüchtlinge Nacht für Nacht an den europäischen Außengrenzen erleben müssen“, sagt Heidrun Primas.