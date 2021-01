Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in den USA hat gestanden, über mehr als fünf Jahre hinweg heimlich Paare per Überwachungskamera beim Sex beobachtet zu haben. Vor einem Bezirksgericht in Texas erklärte der 35-Jährige, sich Häuser mit attraktiven Frauen notiert und deren Kameras zu seiner sexuellen Befriedigung angezapft zu haben.