„Jeder Versuch, massive Menschenbewegungen auszulösen, wird nicht geduldet und bekämpft werden“, erklärte der guatemaltekische Außenminister Pedro Brolo am Freitag (Ortszeit). Sicherheitskräfte in Guatemala hatten vor Kurzem nahe der Stadt Vado Hondo einen Flüchtlingstreck mit 4000 Menschen gewaltsam aufgelöst und Tausende zurück nach Honduras gebracht. Die Migranten wollten den Weg in die USA zu Fuß zurücklegen, fliehen laut eigenen Angaben vor Arbeitslosigkeit, Armut und der in Honduras grassierenden Bandengewalt.