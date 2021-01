Weil er einen Mann über eine Dating-App angelockt und dann mit einer Überdosis K.o.-Tropfen getötet hat, ist ein 26-Jähriger in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Täter muss wegen Mordes mindestens 32 Jahre hinter Gittern verbringen, wie ein Gericht in der Stadt Croydon südlich von London am Freitag entschied.