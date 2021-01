Weitere Teststandorte „verstreut über die Stadt“

Aber auch alle Wiener, die nicht den betreffenden Berufsgruppen angehören, können sich am Zusatzstandort Stadthalle testen lassen. Hacker kündigte zudem weitere Teststandorte „verstreut über die Stadt“ an. Sie sollen in den nächsten Tagen eröffnet werden. Wo sich diese befinden, wurde noch nicht verraten.