ÖVP nimmt ausgerechnet NEOS-Antrag als Vorlage

Das weiß auch Harald Zierfuß, Bildungssprecher der Wiener ÖVP, der den NEOS Vergesslichkeit, was ihre eigenen Standpunkte betrifft, attestiert. „Am Donnerstag stellen wir ihren eigenen Antrag, vielleicht erinnern sie sich ja ein halbes Jahr später dann doch noch“, kündigt Zierfuß gegenüber krone.at an, just jenen Antrag im Gemeinderat erneut einzubringen, den die NEOS bereits im vergangenen Sommer eingebracht hatten. „Für uns ist aber klar, es muss die Entscheidung der Familien bleiben, welche Art der Betreuung für sie am besten ist“, formuliert Zierfuß die türkise Linie.