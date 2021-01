Die Wiener Polizei hat am späten Freitagabend trotz Lockdowns erneut eine illegale Party aufgelöst. 22 Gäste feierten in einer Veranstaltungshalle in Liesing mit Alkohol- und teilweise auch mit Drogenkonsum. Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte wegen des Lärms. An derselben Adresse in der Slamastraße war erst vor einer Woche eine unerlaubte Glücksspielrunde gesprengt worden.