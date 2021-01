Das Rennen am Freitag wurde mehrmals unterbrochen und nach 30 Läufern abgebrochen. Leider gab es auch erneut fürchterliche Stürze: Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle landete am Hausberg im Fangnetz. Der Schweizer Urs Kryenbühel stürzte am Zielsprung, vor dem mehrere Fahrer schon nach den Trainings wegen seiner Gefährlichkeit eindringlich gewarnt hatten, schwer. Aber auch die Entscheidung um den Sieg war einmal mehr nichts für schwache Nerven - und das wird wohl auch heute wieder so sein.