„Schon mit Ende Oktober (2020; Anm.) dürften etwa 4,7 Prozent der Österreicher eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben“, sagte Puchhammer. Bei der Fallsterblichkeit („Case-Fatality-Rate“) liege man laut der Expertin in Österreich bei 1,8 Prozent, in Deutschland bei 2,2 Prozent und in den USA bei 1,7 Prozent.