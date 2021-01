Der zweite Sieg im dritten Test! Austria Klagenfurt bog Zweitliga-Konkurrent OÖ Juniors in Pasching 1:0 – das Goldtor erzielte Darijo Pecirep per Kopf nach einer Flanke von Paul (21.). Nach Seitenwechsel sah Philipp Hütter Gelb-Rot – was freilich ohne Konsequenzen bleibt. „Vor der Pause war die Leistung ganz okay, dann ging etwas die Ordnung verloren“, meinte Sportchef Matthias Imhof.