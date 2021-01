Wegen der großen „Verunsicherung der Bevölkerung“ will man am Montag, Dienstag und Mittwoch nächster Woche jedem Kunden von Billa, Merkur und Penny gratis eine FFP2-Maske zur Verfügung stellen. „Dieses Angebot gilt, solange der Vorrat am jeweiligen Standort reicht.“ Rewe versicherte, dass es ausreichend Masken gäbe. Mehr als fünf Millionen Stück seien geliefert worden, weitere 15 Millionen habe man bestellt. Die Nachfrage sei sehr hoch.