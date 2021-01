Nach der Absage der Samstags-Abfahrt in Kitzbühel laufen die Planungen in der Gamsstadt auf Hochtouren. Erste Informationen über das neue Programm sickerten bereits durch: Es wird überlegt, dass am Sonntag die Abfahrt gefahren wird, am Montag soll dann der Super-G folgen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.