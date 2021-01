Mit Admiras Sportdirektor Franz Wohlfahrt ist der Blondschopf oft in Kontakt, ein konkretes Angebot gab es aber nie. Während Mastermind Felix Magath den Ex-Teamspieler im Dezember gerne beim „Bruder“-Klub der Südstädter in Würzburg (2. Liga) gehabt hätte. „Ich habe aber abgelehnt, weil meine Kinder hier ihre Freunde haben und sehr glücklich sind. Das muss man auch akzeptieren.“ An das Karriereende denkt Klein jedoch noch nicht: „So kann und will ich nicht aufhören. Meine Fitness ist nach wie vor sehr gut. Ich könnte noch vielen Klubs weiterhelfen“.