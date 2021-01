Während sich in ganz Österreich auffallend viele Bürgermeister in örtlichen Pflegeheimen mit der Corona-Schutzimpfung versorgt haben, können die heimischen Spitzenpolitiker frühestens ab März damit rechnen. In der Prioritätenliste des Nationalen Impfgremiums stehen sie nämlich erst an vierter Stelle, gemeinsam mit den Über-65-Jährigen, Personen an Risiko-Arbeitsplätzen und Mitarbeiter der „essenziellen Infrastruktur“.