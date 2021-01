Gefahren wurde am Freitag dafür bei den Damen. Im Nobelskiort Gstaad (Sz), stand der zweite Europacupslalom an. Geburtstagskind Magdalena Egger - die Lecherin wurde gestern 20 Jahre alt - lag wie am Donnerstag zur Halbzeit auf Rang 13. „Der erste Lauf war okay und ich hatte das Gefühl einige Dinge überrissen zu haben, die mir für die nächsten Rennen helfen werden“, analysierte Mäggy. „Im zweiten Lauf bin ich dann etwas rückfällig geworden.“ Das Endergebnis: ein 16. Rang, 1,25 Sekunden hinter Siegerin Andreja Slokar (Slo). „Generell glaube ich aber, dass nicht mehr so viel fehlt und ich schon bald in zwei Läufen meine sieben Zwetschken beisammen haben sollte“, hofft Egger. Die nächsten Chancen, das unter Beweis zu stellen, hat die Head-Pilotin bereits am Montag und Dienstag - da warten in Zell am See zwei weitere Europacupslaloms.