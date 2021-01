„Der Ursprung der Niederlage war sicher in der ersten Hälfte zu suchen - da war‘s für mich unfassbar, dass wir mit einem Rückstand in die Pause gehen“, erklärte der Sturm-Trainer. „Da haben wir eine Vielzahl an Chancen einfach nicht in Tore umgemünzt. Auf der anderen Seite haben wir in der Verteidigung in den persönlichen Duellen nicht die Qualität gehabt, die uns bisher diese Saison ausgezeichnet hat Alle vier Gegentore, die wir erhalten haben, kann man auf die Basics im Fußball runterbrechen. In der zweiten Hälfte war‘s zerfahren, wir sind nicht mehr ins Spiel gekommen. Gekrönt hat das Ganze der unnötige Ausschluss von Bekim Balaj. Er bringt viel Temperament mit ins Spiel, ist mit einem Vorsatz reingegangen, noch was zu holen. Es war für mich nicht zwingend Rot, aber wir haben uns selbst jegliche Chance genommen, das Ergebnis noch zu korrigieren.“