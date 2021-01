Trotz des klaren Sieges war im Allianz Stadion kein Triumphgeheul zu hören. Flügelspieler Thorsten Schick etwa ließ der momentane Tabellenstand ziemlich kalt. „Das ist für die Medien spannender als für uns“, beteuerte der Rechtsverteidiger. „Abgerechnet wird erst am Schluss.“ Eine kleine Zwischenbilanz lässt sich aber schon jetzt ziehen: Rapids Ausbeute von 27 Punkten aus den ersten 13 Runden ist die beste seit elf Jahren, man fügte Sturm die erste Auswärtspleite in dieser Spielzeit und die erste Niederlage nach sieben Bewerbspartien zu. Gleich viermal musste der davor 550 Pflichtspiel-Minuten unbezwungene Grazer Goalie Jörg Siebenhandl hinter sich greifen. In den vorangegangenen 14 Bewerbspartien hatte Sturm insgesamt nur fünf Gegentore kassiert.