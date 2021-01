Rekord-Weltmeister Frankreich steht kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der Handball-WM in Ägypten. Die Franzosen setzten sich in ihrem zweiten Hauptrunden-Spiel am Freitagabend mit 28:26 (16:14) gegen Island durch. Damit führen sie ihre Gruppe mit nun 8:0 Punkten an, könnten mit einer Niederlage im abschließenden Spiel am Sonntag gegen Portugal aber theoretisch noch von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.