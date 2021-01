Die Vorarlberger unterlagen den Vienna Capitals mit 4:5 nach Verlängerung. Der drittplatzierte KAC siegte in Innsbruck mit 3:0 und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Wiener. Red Bull Salzburg verlor in Bratislava 0:1, der VSV unterlag in Linz dem Schlusslicht mit 3:4.