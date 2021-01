Die Baukosten bewegen sich in zweistelliger Millionenhöhe, sie werden von den ÖBB und dem Land Kärnten getragen. Baubeginn ist 2022, bis Ende 2023 soll alles fertig sein. Neben den Arbeiten im unmittelbaren Gleisbereich soll eine Reihe von begleitenden Straßenbaumaßnahmen erfolgen. „Mit der Unterführung der Bahnstrecke beseitigen wir ein Nadelöhr, das für Probleme im Alltagsverkehr sorgt. Gerade in diesen Zeiten mit einer solchen Millioneninvestition für öffentliche Bauaufträge zu sorgen, ist ein ganz wichtiges Signal an die regionale Wirtschaft“, sagt Landesrat Martin Gruber.