Deutschland verlängert bis Mitte Februar

Zuletzt stand der 8. Februar als Tag der Öffnung im Raum. Die Anzeichen verdichten sich, dass dieses Datum nicht halten wird. Deutschland verlängert den Lockdown zumindest bis Mitte Februar. Hierzulande koppelte die Politik das Aufsperren an die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Sie soll bei 50 liegen - und lag am Freitag bei 125. Ein Sinken ist nicht in Sicht: Am Freitag gab es 1575 Neuinfektionen (mit Nachmeldungen: 2088), so viele wie eine Woche zuvor (1528).