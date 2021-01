Bis zum Saisonstart der Zweiten Liga am 14. Februar ist es für den GAK noch ein Weilchen hin. Heute (14, in Gratkorn) testen die Rotjacken aber erneut gegen einen Ligakonkurrenten. Gegen BW Linz will sich die Truppe von Trainer Gernot Plassnegger den Feinschliff holen. Dabei soll ein neues Gesicht am Platz stehen. Gerüchten zufolge steht gegen die Linzer nämlich ein Testpilot aus Deutschland auf der Matte. Genauer gesagt: Der 20-jährige Yannick Brugger, ein baumlanger Innenverteidiger von Bundesligist Eintracht Frankfurt.