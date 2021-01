Welche Rolle spielt die Landwirtschaftskammer im Jahr 2021 für den Agrarbereich? Hat sie politische Relevanz?

Die Landwirtschaftskammer spielt eine große Rolle als Vertretung der Interessen, heuer vor allem bei der Entwicklung des Strategieplans der Gemeinsamen Agrarpolitik (auf EU-Ebene, Anm.). Da werden in den nächsten Monaten wichtige Entscheidungen vorbereitet. Ein Aspekt dabei ist, wie viel in Zukunft in Bildungs- und Beratungsmaßnahmen investiert wird. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Kammer auch in Zukunft ein wichtiger Serviceanbieter sein kann.