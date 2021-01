Der slowakische Eishockey-Verband hat bestätigt, mit dem Weltverband (IIHF) über eine Mitveranstaltung der Weltmeisterschaft 2021 zu verhandeln! „Wir wollten der Eishockey-Welt zeigen, dass wir in Krisensituationen fähig und bereit sind zu helfen“, begründete Präsident Miroslav Satan am Freitag den Sinneswandel in einer Mitteilung auf der Internetseite des slowakischen Verbandes (SZLH).