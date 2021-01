Es klingt grotesk, ist aber aus guten Gründen so: All jene Vordrängler, die sich in Altersheimen mitimpfen ließen, werden eine zweite „legale“ Dosis erhalten. Zugleich weisen LH Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander die Bezirke an, die Einhaltung der aktuellen Impfprioritäten sicherzustellen.