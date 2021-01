Neffentrick-Betrüger in Polen festgenommen

Betrüger, die es noch weiter trieben, wurden in Polen und Deutschland gefasst. Mit dem „Neffentrick“, bei dem sie vor älteren Menschen behaupten, ein Angehöriger wäre in einen Unfall verwickelt und benötige Geld, um der Haft zu entgehen, ergaunerten sie in Österreich Unmengen an Barem. Drei Männer wurden in Posen aus dem Verkehr gezogen, einer in Dortmund.