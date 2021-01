31.530 Impfungen in OÖ verabreicht

Die Impfmöglichkeiten hängen davon ab, in welchem Umfang Lieferungen hereinkommen, hieß es beim Krisenstab. Die zeitgerechte zweite Teilimpfung für jene, die bereits eine erste Spritze bekommen haben, sei aber garantiert. Da dies medizinisch absolut notwendig sei, seien die Planungen immer auf die Sicherstellung der zweiten Teilimpfungen ausgerichtet. Bisher sind in Oberösterreich 31.530 Impfungen verabreicht worden - davon 20.822 in Altersheimen, 5.629 in Spitälern und 5.026 an Über-80-Jährige außerhalb von Heimen. Auch haben bereits 53 Personen die zweite Teilimmunisierung erhalten.