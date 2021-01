Völlig unschuldig war der Fahrer des Soogut-Marktes bei dem Unfall auf einem Parkplatz. Half aber nichts: Laut Versicherung handelte es sich ob des hohen Kilometerstands um einen Totalschaden. Also wurde improvisiert und mit Kabelbinder und Co. die ramponierte Ladefläche repariert. An ein in wenigen Wochen fälliges Pickerl war damit aber nicht zu denken, dem Sozialmarkt drohte der Wegfall des einzigen Lieferwagens, mit dem übrig gebliebene Lebensmittel von den Supermärkten geholt werden können. Also starteten die Mitarbeiter einen Hilferuf. Bei den großen Firmen blieb dieser unerhört, nicht aber bei lokalen Unternehmern. Kfz-Profi Karl Korinek erklärte sich bereit, den Wagen kostenlos zu reparieren, Autovermieter Lukas Krenek stellte in dieser Zeit gratis ein Leihauto zur Verfügung. So geht Zusammenhalt.