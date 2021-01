Am Donnerstag hatten die deutschen TV-Sender RTL/ntv von neuen, unbestätigten Szenarien berichtet - darunter ein Turnier in nur einer Stadt oder Region mit mehreren Stadien. Neben London, Lissabon und Nordrhein-Westfalen, die allesamt über mehrere entsprechende Spielstätten verfügen, wurde in dem Bericht auch Wien als möglicher Ort dafür erwähnt. „Es freut uns und ehrt uns, wenn wir in diesem Zusammenhang genannt werden“, sagte Windtner. „Es ist aber komplett unrealistisch.“