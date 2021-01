Verachtung für „Fetzenträger“

Rösch trat in den vergangenen Wochen immer wieder auf Corona-Demos auf, so etwa Anfang Jänner in Graz. Dort attackierte sie den Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl („Warum stehen Sie nicht hier und sprechen mit uns?“) und den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ebenfalls ÖVP), der ja eine Impfpflicht gefordert hatte. Rösch sprach abschätzig von „Fetzenträgern“ und rief in die Menge: „Sind wir gehorsam?“ Die Antwort: Ein lautes „Nein“.