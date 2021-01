Wenn das Koalitions-Tohuwabohu in Innsbruck etwas Gutes hat, dann dieses: Das Interesse an der Kommunalpolitik ist gestiegen. 1000 Zuseher verfolgten via Livestream die Wahl. Parteien verzeichnen auf Social-Media-Kanälen verstärkt Aktivitäten. Doch was haben die Innsbruckerinnen und Innsbrucker von all dem Zoff in der Gemeindestube?