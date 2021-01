15 Sekunden hat’s nur gedauert! Das werde ich mir bis in alle Ewigkeit merken. Mein Treffer für Sturm zum 1:0 gegen Rapid am 15. September 2007, als ich mit der ersten Ballberührung in Hütteldorf die Führung erzielt habe, wir danach mit 5:1 gewonnen haben! Ein Highlight in diesem Prestigeduell Wien gegen Graz. Ein Schmankerl hat’s 1994 gegeben - das wissen nur mehr die Wenigsten. Im April haben wir unter Trainer Milan Djuricic 4:2 im Hanappi-Stadion gewonnen - und ich habe Michi Konsel im Rapid-Tor nach zwei Minuten mit einem Fersler bezwungen. Damals in der Rapid-Elf: Didi Kühbauer, der jetzige Trainer.