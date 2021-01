Im April 2017 präsentierte die Real Treuhand, die Immobilienfirma der Raiffeisenlandesbank OÖ, Pläne für das Gelände in der Franckstraße 6 bis 8. 60 Millionen Euro wollte man dort in ein von den Archinauten geplantes Projekt investieren. In einem ersten Schritt – der Baubeginn war für Mitte 2018 terminisiert – sollten 13.000 m² Bürofläche, 7300 m² Geschäftsfläche und ein Marktplatz entstehen. In einer zweiten Bauphase weitere Büroflächen und ein Parkhaus. Doch für mitunter eines der interessantesten Bauprojekte in Linz hieß es danach bis jetzt: bitte warten!