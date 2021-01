Gleich dreimal fuhr ein Rumäne (23) von Berlin nach St. Johann im Pongau, und brachte so Kokain in das Bundesland: Das Rauschgift streckte er ordentlich auf, verdoppelte dadurch die Menge und verkaufte es. Auch an einen verdeckten Ermittler – so flogen seine Drogen-Deals auf. Im Landesgericht legte er ein Geständnis ab.