Willkommen zu Adabei Primetime, dem Besten aus der Society Woche. Für viele Künstler heißt es seit bald einem Jahr Däumchen drehen. Man versucht das Beste daraus zu machen. Ein neues Album schreiben oder sich vermehrt der Familie widmen? Der mit Gold und Platin ausgezeichnete Schlagerstar Marc Pircher hat beides getan: er wurde Papa und sein neues Album steht ebenfalls in den Startlöchern. Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf ihn - selbstverständlich frisch Corona-getestet - zum Interview. Außerdem: Heino in Kitzbühel, ein Blick in Yvonne Rueffs Kleiderschrank und die Fashion Trends 2021!