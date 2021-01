Prinz William und Herzogin Kate sind vor Weihnachten, noch vor Beginn des britischen Lockdowns, mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis von London in ihr Landhaus Anmer Hall in Norfolk übersiedelt. Die beiden älteren Kinder, George und Charlotte, werden dort zu Hause unterrichtet. Das könnte bis nach Ostern so bleiben. Denn derzeit gibt es in Großbritannien noch keine Anzeichen, dass die Regierung von Boris Johnson die Schulen in Kürze wieder öffnet. Damit stehen oder standen auch Prinz William und Herzogin Kate wie viele Eltern vor der Aufgabe, noch für lange Zeit Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen zu müssen. Eine Aufgabe, der sich Prinz William, wie er schon mehrfach eingestand, nicht wirklich gewachsen fühlt.