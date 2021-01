Herbert Dostal schaffte es letzte Woche nach langem Warten in der Hotline noch unter die Vorgemerkten: „Falls jemand ausfällt, ruft man mich an und ich bekomme die Impfung. Aber ich muss in 30 Minuten da sein“, sagt der Senior und schüttelt den Kopf. Selbst wenn der 82-Jährige nach dem Anruf sofort außer Haus gehen könnte, muss er auf die Straßenbahn warten und mehr als 40 Minuten von Linz-Kleinmünchen ins Neue Rathaus fahren. Das vom Gesundheitsamt verlangte Zeitlimit ist nicht zu schaffen: „Außerdem habe ich die für Senioren angekündigte FFP2-Maske bis jetzt nicht erhalten. Die brauche ich aber in den Öffis, oder nicht?“, meint er sarkastisch.